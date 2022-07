Zazzaroni: il calcio è peggiorato da quando sono i presidenti (e non i ds) a fare il mercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport risponde a Giancarlo Marocchi che ieri su Libero aveva espresso dubbi su Pogba e Di Maria, ovviamente non sul valore in sé dei calciatori ma su quel che potranno oggi dare alla Juventus. Zazzaroni scrive: Rispondo io: sono due che “risolveranno” problemi e partite, poiché hanno la qualità e l’esperienza che mancano alla maggioranza dei protagonisti del nostro campionato. Elenca tutti i “vecchi” che sono protagonisti dei nostri campionati. Dei giovani italiani dice: fino a 17 anni moltiplicano promesse e speranze – parola dei loro tecnici – ma quando arrivano a 19, 20 diventano improvvisamente inaffidabili e accessori, soprattutto per le squadre più importanti, le quali, affondando nei debiti, non possono permettersi il rischio di investimenti a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022) Ivansul Corriere dello Sport risponde a Giancarlo Marocchi che ieri su Libero aveva espresso dubbi su Pogba e Di Maria, ovviamente non sul valore in sé dei calciatori ma su quel che potranno oggi dare alla Juventus.scrive: Rispondo io:due che “risolveranno” problemi e partite, poiché hanno la qualità e l’esperienza che mancano alla maggioranza dei protagonisti del nostro campionato. Elenca tutti i “vecchi” cheprotagonisti dei nostri campionati. Dei giovani italiani dice: fino a 17 anni moltiplicano promesse e speranze – parola dei loro tecnici – maarrivano a 19, 20 diventano improvvisamente inaffidabili e accessori, soprattutto per le squadre più importanti, le quali, affondando nei debiti, non pospermettersi il rischio di investimenti a ...

Pubblicità

napolista : Zazzaroni: il calcio è peggiorato da quando sono i presidenti (e non i ds) a fare il mercato Sul Corsport: i presi… - UILperiferic : - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Zazzaroni: 'Napoli? Se arrivano Ostigard e Kim non è male, Dybala quasi impossibile...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Zazzaroni: 'Napoli? Se arrivano Ostigard e Kim non è male, Dybala quasi impossibile...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Zazzaroni: 'Napoli? Se arrivano Ostigard e Kim non è male, Dybala quasi impossibile...' -

Romanzo Zaniolo, fino a quando in sospeso Chiedo scusa al Direttore di questo giornale, Ivan Zazzaroni, che ha un collaboratore così sprovveduto da non trovare risposte al futuro di Zaniolo. Leggo su questo giornale: "Zaniolo: un destino ... Fair Play Menarini, il premio debutta a Firenze È questo il caso di Marcelo Bielsa , l'allenatore di calcio passato alla storia per il suo ... Condotto da Ivan Zazzaroni , "I campioni si raccontano" sarà un'occasione speciale per scoprire aneddoti, ... CalcioNapoli1926.it Zazzaroni perplesso: 'Si sta incartando da solo. Non esiste nessuna trattativa' In un editoriale tra le pagine de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato così del calciatore della Roma: 'Temo che Zaniolo si stia incartando (e la Roma anche). Nicolò Zaniolo potrebbe ess ... Il calendario delle nostre vite Riascolta Il calendario delle nostre vite di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE. Chiedo scusa al Direttore di questo giornale, Ivan, che ha un collaboratore così sprovveduto da non trovare risposte al futuro di Zaniolo. Leggo su questo giornale: "Zaniolo: un destino ...È questo il caso di Marcelo Bielsa , l'allenatore dipassato alla storia per il suo ... Condotto da Ivan, "I campioni si raccontano" sarà un'occasione speciale per scoprire aneddoti, ... Zazzaroni (CorSport) controcorrente: “Altro che Napoli, Dybala ha la testa altrove” In un editoriale tra le pagine de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato così del calciatore della Roma: 'Temo che Zaniolo si stia incartando (e la Roma anche). Nicolò Zaniolo potrebbe ess ...Riascolta Il calendario delle nostre vite di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.