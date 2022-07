Zaniolo Juventus, la Roma apre al pagamento dilazionato: la situazione (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri continua il pressing su Zaniolo, con la Roma che ora apre a una nuova possibilità Nicolò Zaniolo alla Juventus è una trattativa che deve procedere lenta, con i tempi giusti e senza fretta. Ne è sicura l’edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare il punto sulla situazione del fantasista. Il giocatore è al momento in Algarve con la Roma e difficilmente interromperà il ritiro a causa del mercato. Il 23enne gradirebbe la destinazione bianconera, con i giallorossi che hanno aperto alla possibilità di un pagamento dilazionato per andare incontro alle esigenze dei compratori. Da Torino fanno comunque sapere di essere disposti ad inserire contropartite nell’affare, ma dalla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato: i bianconeri continua il pressing su, con lache oraa una nuova possibilità Nicolòallaè una trattativa che deve procedere lenta, con i tempi giusti e senza fretta. Ne è sicura l’edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare il punto sulladel fantasista. Il giocatore è al momento in Algarve con lae difficilmente interromperà il ritiro a causa del mercato. Il 23enne gradirebbe la destinazione bianconera, con i giallorossi che hanno aperto alla possibilità di unper andare incontro alle esigenze dei compratori. Da Torino fanno comunque sapere di essere disposti ad inserire contropartite nell’affare, ma dalla ...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus scatenata oggi a Milano: oltre all’incontro con l’agente di #Koulibaly, vertice in programma in serata an… - AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - GoalItalia : La contropartita giusta per sbloccare l'affare Zaniolo può essere Zakaria: Juve e Roma trattano ?? [??… - TuttoJuve24 : Calciomercato Roma, no anche a Conte: Zaniolo vuole solo la Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - dusanxfede : RT @SusannaGatto4: Forse Di Marzio non ha capito bene quello che ha detto Ezio Greggio. Gianluca, te lo ripeto: se Ezio dice che Zaniolo è… -

Zaniolo Juventus, la Roma apre al pagamento dilazionato: la situazione Calciomercato Juventus: i bianconeri continua il pressing su Zaniolo, con la Roma che ora apre a una nuova possibilità Nicolò Zaniolo alla Juventus è una trattativa che deve procedere lenta, con i tempi giusti e senza fretta. Ne è sicura l'edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare il punto sulla situazione del ... CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Vieira si tiene Zaha, Carnevali: 'Per Frattesi siamo fermi' I giallorossi sono anche alla ricerca di almeno un nuovo rinforzo per potenziare il reparto avanzato, molto probabilmente a prescindere dalla cessione o meno di Nicolò Zaniolo alla Juventus. Il ... Tuttosport Calciomercato Juventus, nuovo scambio per Zaniolo: la Roma non perde tempo Ma ciò non impedisce alla Juventus di concentrarsi e profondere le proprie energie anche su altre operazioni. Tipo quella che dovrebbe portare a Torino Nicolò Zaniolo. Un nuovo rinforzo offensivo che ... La Stampa - Juve, per Morata e Zaniolo serve pazienza La Stampa fa il punto sulle strategie della Juventus per il reparto offensivo ... Serve pazienza, come d’altronde per Nicolò Zaniolo, valore aggiunto del reparto e non aletrnativo allo spagnolo, ma la ... Calciomercato: i bianconeri continua il pressing su, con la Roma che ora apre a una nuova possibilità Nicolòallaè una trattativa che deve procedere lenta, con i tempi giusti e senza fretta. Ne è sicura l'edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare il punto sulla situazione del ...I giallorossi sono anche alla ricerca di almeno un nuovo rinforzo per potenziare il reparto avanzato, molto probabilmente a prescindere dalla cessione o meno di Nicolòalla. Il ... Juve, Zaniolo a fuoco lento: Cherubini al lavoro Ma ciò non impedisce alla Juventus di concentrarsi e profondere le proprie energie anche su altre operazioni. Tipo quella che dovrebbe portare a Torino Nicolò Zaniolo. Un nuovo rinforzo offensivo che ...La Stampa fa il punto sulle strategie della Juventus per il reparto offensivo ... Serve pazienza, come d’altronde per Nicolò Zaniolo, valore aggiunto del reparto e non aletrnativo allo spagnolo, ma la ...