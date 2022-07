Zaniolo-Juventus, cambia tutto: riecco il bomber (Di venerdì 15 luglio 2022) Il calciomercato bianconero s’infiamma: dopo Pogba e Di Maria, la Juventus cambia i piani per il colpaccio in attacco La Juventus non intende fermarsi. Dopo una stagione tutt’altro che brillante,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Il calciomercato bianconero s’infiamma: dopo Pogba e Di Maria, lai piani per il colpaccio in attacco Lanon intende fermarsi. Dopo una stagione tutt’altro che brillante,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calciomercato Juventus news, ufficiale Cambiaso che partirà in prestio La Juventus è sempre attenta sul ... Zaniolo Juventus, la Roma apre al pagamento dilazionato: la situazione Calciomercato Juventus: i bianconeri continua il pressing su Zaniolo, con la Roma che ora apre a una nuova possibilità Nicolò Zaniolo alla Juventus è una trattativa che deve procedere lenta, con i tempi giusti e senza fretta. Ne è sicura l'edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare il punto sulla situazione del ... Zaniolo-Juventus, cambia tutto: riecco il bomber Paganini, in tal senso, si è focalizzato su un altro grande nome, apparentemente molto vicino a vestire la maglia della Juventus. Si tratta di Nicolò Zaniolo, che la 'Vecchia Signora' corteggia ormai ... Juventus, trovata l'alternativa a Zaniolo La scelta di Allegri Juventus sempre alla ricerca di giocatori per rinforzare la squadra. Si seguono i diktat di Allegri e c'è il sostituto di Zaniolo.