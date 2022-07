Zaniolo ha fatto centro: elogiato da Mourinho e Pellegrini lo ha rimesso nel cuore della Roma (Di venerdì 15 luglio 2022) INVIATO A ALBUFEIRA - Zaniolo ancora protagonista . Nella partitella in famiglia di ieri mattina, conclusa 5 - 4 per i rossi, Nicolò ha fatto la parte del leone con tre gol che hanno messo al sicuro ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 luglio 2022) INVIATO A ALBUFEIRA -ancora protagonista . Nella partitella in famiglia di ieri mattina, conclusa 5 - 4 per i rossi, Nicolò hala parte del leone con tre gol che hanno messo al sicuro ...

