WWE: Stanotte a Smackdown verrà rivelato l'arbitro speciale di Usos vs Street Profits (Di venerdì 15 luglio 2022) Uno dei match di cartello del prossimo SummerSlam è sicuramente quello valido per i WWE Undisputed Tag Team Championship fra Street Profits e Usos. Questo match avrà la particolarità della presenza di un'arbitro speciale, soprattutto dopo quanto successo a Money In The Bank, con un conto di 3 non proprio pulito in quanto la spalla di Montez Ford non era al tappeto. Chi sarà il prescelto? Sean Ross ha rivelato che uno dei piani per la puntata di Smackdown di Stanotte è proprio quello di rivelare chi sarà l'arbitro speciale dell'incontro a SummerSlam. Non si sa ancora esattamente chi sarà e non sono usciti dei papabili nomi ancora, non resta quindi che aspettare e scoprire chi avrà l'onore di ricoprire questo ruolo.

