WWE: In arrivo nuovi ringname anche per i Grizzled Young Veterans e forse lo split (Di venerdì 15 luglio 2022) Sembrano non fermarsi mai i cambiamenti all'interno di NXT. Nel corso dell'ultimo anno, molte Superstar hanno visto cambiato il loro nome e rivoluzionato i loro personaggi. Si pensi ad esempio a Fabian Aichner, ora conosciuto come Giovanni Vinci. Sembra che non faranno eccezione nemmeno gli ex NXT UK Tag Team Champions Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson). Per loro in arrivo nuovi nomi e forse anche lo split. Cambiamento in arrivo I Grizzled Young Veterans sono scomparsi dalla scena di NXT da qualche tempo. L'ultimo loro match risale all'episodio di NXT del 19 aprile scorso quando furono sconfitti dal Llegado Del Fantasma (Joaquin Wilde & Cruz Del ...

