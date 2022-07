WWE | Dietrofront | questo lunedì Raw sarà ancora TV-PG | in seguito cambiamenti lievi anche col TV-14

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 luglio 2022) La notizia circolata ieri a firma Andrew Zarian era di quelle grosse, con Raw che a partire da18 Luglio avrebbe abbandonato la PG-Era per diventare un programma TV-14, con la possibilità di fare contenuti un po’ più spinti e meno vincolati dal dover rispettare gli standard dei programmi per famiglie. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli, per il passaggio di classificazione ci vorràtempo, in più inon dovrebbero essere drastici o di particolare impatto. Nessuna rivoluzione Nelle ultime ore, in attesa di ulteriori aggiornamenti nella giornata odierna, Andrew Zarian ha corretto le informazioni di ieri dicendo cheRaw continuerà ad essere un programma classificato TV-PG. Il promemoria interno di USA Network su un cambio di classificazione ...