World Games, football americano: l'Italia è argento contro gli Stati Uniti (Di venerdì 15 luglio 2022) Birmingham – Un sogno ugualmente realizzato ai World Games in svolgimento a Birmingham. Gli azzurri del football americano hanno disputato una grande finale da leggenda con gli Stati Uniti padroni della disciplina per cultura e tradizione, mettendo al collo uno storico argento. Nella notte scorsa gli azzurri guidati da coach Giorgio Gerbaldi hanno esibito la loro voglia di crescere e di scrivere pagine in questo sport, di fronte agli osservatori del Cio, che stanno evidentemente valutando anche il football americano, come sport olimpico del futuro.

