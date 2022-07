Weekend rovinato per milioni di italiani: la pessima notizia poco fa (Di venerdì 15 luglio 2022) Si preannuncia come un week end da dimenticare. Il meteo non promette nulla di buono: le impennate delle temperature renderanno venerdì, sabato e domenica un vero e proprio inferno. Una pessima notizia per gli italiani, che dovranno fare i conti con la morsa del caldo. Un week end insopportabile, i picchi di temperatura saranno i nemici numero uno. Secondo quanto riportano gli esperti di “3bmeteo”, già venerdì avremo punte di 37-38°C sulle aree interne, soprattutto in Toscana, Lazio, e Umbria. Temperature record anche nel Foggiano, nell’entroterra sardo e sulla Pianura Padana, dove registreremo i 38-40°C. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Naufragio della Costa Concordia: respinto il ricorso di Schettino L’Estate del 2022 sarà ricordata come la più calda degli ultimi anni. Le temperature saranno in ... Leggi su tvzap (Di venerdì 15 luglio 2022) Si preannuncia come un week end da dimenticare. Il meteo non promette nulla di buono: le impennate delle temperature renderanno venerdì, sabato e domenica un vero e proprio inferno. Unaper gli, che dovranno fare i conti con la morsa del caldo. Un week end insopportabile, i picchi di temperatura saranno i nemici numero uno. Secondo quanto riportano gli esperti di “3bmeteo”, già venerdì avremo punte di 37-38°C sulle aree interne, soprattutto in Toscana, Lazio, e Umbria. Temperature record anche nel Foggiano, nell’entroterra sardo e sulla Pianura Padana, dove registreremo i 38-40°C. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Naufragio della Costa Concordia: respinto il ricorso di Schettino L’Estate del 2022 sarà ricordata come la più calda degli ultimi anni. Le temperature saranno in ...

Pubblicità

Alemilanista86 : Charles ha vinto, Nole ha vinto, il Monza ha fatto cagare, Martina Piemonte ha segnato, Yacine delizia in allenamen… - materialgirlye : @alessandro9_9 mi hanno semplicemente rovinato il weekend che sarà mai - poicipensa44 : @matteo_milan91 Sono troppo nervosa al momento, questo sgabello mi ha rovinato il weekend oltre che la vita - erialcami_ : Weekend rovinato mel constatare che the good wife non è più su nessuna piattaforma streaming esistente - Vin_DeMo : RT @sonomarvin: Il weekend rovinato perché lo stipendio arriverà lunedì e non oggi, come credevo. -