Webuild | nuova milestone per progetto idroelettrico Rogun in Tagikistan

MILANO (ITALPRESS) – Webuild ha raggiunto una milestone rilevante per il progetto idroelettrico di Rogun, in Tagikistan, con l'avvio del getto di cemento per la costruzione della diga. Il Rogun HPP Hydropower Plant Project è un'opera imponente che raddoppierà il potenziale energetico del Tagikistan, attraverso la generazione di energia pulita e rinnovabile, contribuendo a supportare il processo di sviluppo sostenibile del Paese. Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, si è unito al Presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, per celebrare la milestone.Situato a monte del fiume Vakhsh, tra le montagne del Pamir, a ovest dell'Himalaya, con i suoi 335 metri di altezza e a 1.300 metri sopra il ...

