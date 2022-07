Webinar: come far crescere le aziende con le analisi di mercato? (Di venerdì 15 luglio 2022) (Modena, 15 luglio 2022) - - La soluzione di BPER Banca e Matchplat. - Giovedì 21 Luglio 2022, live dalle 18 alle 19 Modena, 15 luglio 2022 - BPER Banca accompagna da sempre le imprese clienti nei loro processi di evoluzione di crescita e di internazionalizzazione. In un contesto dominato dalla sempre maggiore importanza delle tecnologie digitali, le analisi di mercato rappresentano uno strumento essenziale per individuare clienti, distributori, fornitori, partner e concorrenti. In questo modo, è possibile accelerare lo sviluppo di nuove strategie, sia in Italia che all'estero. Con il Webinar del 21 luglio, i nostri esperti vi descriveranno le opportunità del servizio di business matching proposto grazie alla collaborazione con Matchplat attraverso una innovativa piattaforma tecnologica. Gli imprenditori nostri ospiti, racconteranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) (Modena, 15 luglio 2022) - - La soluzione di BPER Banca e Matchplat. - Giovedì 21 Luglio 2022, live dalle 18 alle 19 Modena, 15 luglio 2022 - BPER Banca accompagna da sempre le imprese clienti nei loro processi di evoluzione di crescita e di internazionalizzazione. In un contesto dominato dalla sempre maggiore importanza delle tecnologie digitali, ledirappresentano uno strumento essenziale per individuare clienti, distributori, fornitori, partner e concorrenti. In questo modo, è possibile accelerare lo sviluppo di nuove strategie, sia in Italia che all'estero. Con ildel 21 luglio, i nostri esperti vi descriveranno le opportunità del servizio di business matching proposto grazie alla collaborazione con Matchplat attraverso una innovativa piattaforma tecnologica. Gli imprenditori nostri ospiti, racconteranno ...

Pubblicità

LocalPage3 : Webinar: come far crescere le aziende con le analisi di mercato? - cavinaarianna : Vuoi dare slancio al tuo profilo IG? Iscriviti subito al mio webinar gratuito 'L'età dell'oro di #Instagram'! ???????… - investire_biz : ?? #mercatoorso: come affrontarlo? ? Oggi 15/07/22 dalle 15 alle 16 non perdere il #webinar con Enrico Lanati in col… - AnacNazionale : ??#Anac ha lavorato a un set di indicatori oggettivi per misurare il rischio corruttivo nei territori italiani grazi… - MeTMiB2B : ?? Sono quindi questi i soggetti sui quali orientare le strategie di #MarketingB2B, #DigitalMarketing come ad esempi… -