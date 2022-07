Waterloo | rinvenute ossa umane due secoli dopo la battaglia | gli archeologi al lavoro – Video

(Di venerdì 15 luglio 2022) Uno scavoco guidato dagli inglesi ha scoperto nuove, incluso quello che sembra essere uno scheletro completo, nel sito delladi, in Belgio. Gli storici stimano che piu’ di 20 mila soldati furono uccisi nelladel 18 giugno 1815, quando le truppe alleate principalmente anglo-olandesi comandate dal duca di Wellington sconfissero i battaglioni francesi guidati da Napoleone Bonaparte. Numerosi scheletri di uomini e di cavalli sono stati rinvenuti daglidurante scavi sul sito della storicadi, nell’attuale Belgio, che segnò la sconfitta definitiva e la fine di Napoleone, il 18 giugno del 1915. “Non potremmo essere più vicini di così alla cruda realtà di ...

Agenzia ANSA

