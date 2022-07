Wanda Nara | il ritorno è pieno di “curve e aderenze” La FOTO scatena l’immaginazione

Pubblicità

sportli26181512 : Mentre Icardi aspetta offerte, Wanda Nara torna in TV con un nuovo programma FOTO: Mauro Icardi continua ad aspetta… -

Alfredo Pedullà

Chi si sta rimettendo in gioco con una vecchia passione è invece la bellissima moglieche, dopo un'estate incandescente a colpi di bikini e scatti super - hot, ora è pronta a tornare in tv ...... una simpatia che fino a questo momento non ha trovato una forma se non un semplice attestato di stima che ha coinvolto anche la moglie - agente dell'attaccante del PSG,. Ormai le ombre ... Dalla Francia: Icardi, pressing del Monza. Già due incontri con Wanda Nara Mauro Icardi continua ad aspettare offerte e rimane "coccolato" nella sua prigione dorata del PSG in cui, con ancora due anni di contratto a 9 milioni annui, sicuramente non se la passa male. Chi si s ...Esplosiva come sempre, Wanda Nara illumina Parigi, la Torre Eiffel e il suo profilo Instagram grazie all’ultimo post pubblicato che presenta una serie di scatti interessanti che hanno conquistato i ...