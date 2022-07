Volo cancellato, 54 minorenni bloccati a Londra: “Ryanair ci ha rassicurato, venerdì la soluzione” (Di venerdì 15 luglio 2022) Una vacanza studio a Londra, che per cinquantaquattro studenti tra i 13 e i 17 anni si è all’improvviso trasformata in una complicatissima corsa ad ostacoli per cercare di rientrare a casa, a Bergamo. Perchè il Volo di domenica 17 luglio sul quale sarebbero dovuti ripartire alla volta dell’aeroporto di Orio al Serio, operato da Ryanair, è stato cancellato dalla compagnia irlandese nella serata di mercoledì 13 luglio, con un messaggio che comunicava semplicemente la decisione, a causa dello sciopero proclamato per quella giornata. I ragazzi erano partiti il 4 luglio, entusiasti di partecipare alla spedizione organizzata dall’agenzia viaggi Messico e Nuvole di via Legionari di Polonia in collaborazione con la Masterclass Educational Programs: per molti di loro era la prima esperienza all’estero da soli, con quell’aura di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Una vacanza studio a, che per cinquantaquattro studenti tra i 13 e i 17 anni si è all’improvviso trasformata in una complicatissima corsa ad ostacoli per cercare di rientrare a casa, a Bergamo. Perchè ildi domenica 17 luglio sul quale sarebbero dovuti ripartire alla volta dell’aeroporto di Orio al Serio, operato da, è statodalla compagnia irlandese nella serata di mercoledì 13 luglio, con un messaggio che comunicava semplicemente la decisione, a causa dello sciopero proclamato per quella giornata. I ragazzi erano partiti il 4 luglio, entusiasti di partecipare alla spedizione organizzata dall’agenzia viaggi Messico e Nuvole di via Legionari di Polonia in collaborazione con la Masterclass Educational Programs: per molti di loro era la prima esperienza all’estero da soli, con quell’aura di ...

