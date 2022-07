**Vip: Sara Croce, 'sento sapore di giustizia, finita come doveva'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "sento sapore di giustizia. Ringrazio i miei amici, il mio fidanzato e tutte le persone che in questi due anni mi sono state vicine. E' finita. Ed è finita come doveva finire". Lo scrive la showgirl Sara Croce a poche ore dalla notizia della sentenza del giudice di Pavia che ha preso atto del dietrofront di Hormoz Vasfi - il magnate ha rinunciato alla causa in cui chiedeva un risarcimento di un milione di euro all'ex fidanzata - a lo ha condannato a pagare le spese legali. Nel suo profilo Instagram la giovane cita Manzoni: "Il sospetto e l'esasperazione, quando non sian frenati dalla ragione e dalla carità, hanno la trista virtù di far prender per colpevoli degli sventurati, sui più vani indizi e sulle più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "di. Ringrazio i miei amici, il mio fidanzato e tutte le persone che in questi due anni mi sono state vicine. E'. Ed èfinire". Lo scrive la showgirla poche ore dalla notizia della sentenza del giudice di Pavia che ha preso atto del dietrofront di Hormoz Vasfi - il magnate ha rinunciato alla causa in cui chiedeva un risarcimento di un milione di euro all'ex fidanzata - a lo ha condannato a pagare le spese legali. Nel suo profilo Instagram la giovane cita Manzoni: "Il sospetto e l'esasperazione, quando non sian frenati dalla ragione e dalla carità, hanno la trista virtù di far prender per colpevoli degli sventurati, sui più vani indizi e sulle più ...

