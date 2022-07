Vip: legale Sara Croce, 'soddisfatti, Vasfi ha capito infondatezza pretese' (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per il risultato conseguito che è stato la conseguenza della presa di coscienza, da parte del signor Vasfi, dell'infondatezza delle proprie pretese: l'intervenuta rinuncia agli atti e alla domanda da parte dello stesso ha comportato la giusta condanna alle spese del giudizio in cui Sara Croce e la madre sono state costrette a difendersi. Si chiude quindi un primo capitolo dell'annosa querelle tra Sara e il magnate che la ha già citata avanti al tribunale di Roma per altro contenzioso del medesimo tenore". Così Laura Cossar, avvocato della showgirl, commenta all'Adnkronos il dietrofront di Hormoz Vasfi - che ha rinunciato alla richiesta di risarcimento di oltre un milione - e la decisione del giudice di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per il risultato conseguito che è stato la conseguenza della presa di coscienza, da parte del signor, dell'delle proprie: l'intervenuta rinuncia agli atti e alla domanda da parte dello stesso ha comportato la giusta condanna alle spese del giudizio in cuie la madre sono state costrette a difendersi. Si chiude quindi un primolo dell'annosa querelle trae il magnate che la ha già citata avanti al tribunale di Roma per altro contenzioso del medesimo tenore". Così Laura Cossar, avvocato della showgirl, commenta all'Adnkronos il dietrofront di Hormoz- che ha rinunciato alla richiesta di risarcimento di oltre un milione - e la decisione del giudice di ...

