VIDEO | LIVE ? Conferenza stampa di presentazione #Kvaratskhelia #sscnapoli #spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Alle ore 12.15 inizia la Conferenza di Khvicha Kvaratskhelia . Potrai seguirla in diretta su tuttii i nostri social network. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/kFuLgcj » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Alle ore 12.15 inizia ladi Khvicha Kvaratskhelia . Potrai seguirla in diretta su tuttii i nostri social network. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/kFuLgcj » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Pubblicità

rtl1025 : ?? 'Che c'hai quegli occhi criminali E mi fai in piccoli pezzi La notte ancora non sta Tu che ne pensi? Un po' ti… - rtl1025 : ?? 'E tutte le volte che resterai sola con me Chiami di notte, cene romantiche, tanti saluti e cliché...' In quanti… - rtl1025 : ?? 'Sta per grandinare Ed io non so tremare più Stamattina cercavo qualcosa di te E volavo lontano immobile...' Da… - AlessiaGastald1 : RT @iosottoshock: eccoci live SI FA PIANO PIANO - favloujs : i tempi sono maturi per poter dire che 22 settembre è LA canzone live più bella di questo tour -