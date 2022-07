Victoria di Svezia compie 45 anni e festeggia in famiglia allontanando le voci di crisi coniugale

Pubblicità

VanityFairIt : Donna in carriera o protagonista di una favola, lo stile della principessa ereditaria - con un occhio rivolto alla… - Hero9004 : @laperlaneranera @eretico_l @Adriano72197026 @modamanager @sedicizero @Anna302478978 @armidmar @SmitArianna… -

la Repubblica

Elegante ma senza azzardi, mescola sapientemente grandi firme e marchi low cost promuovendo il design del suo paese guardando anche alla sostenibilità. È questo l'identikit didi, la principessa ereditaria che oggi compie 45 anni. Un traguardo importante per la reale nata a Stoccolma il 14 luglio 197 a cui non era destinata la corona (una modifica della ...... Matilda Vinberg () 1 goal: Grace Clinton, Jorja Fox (Inghilterra), Nesrine Bahlouli, Inès Benyahia, Noémie Mouchon, Louna Ribadeira (Francia), Sofie Zdebel (Germania), Chiara Beccari,... Victoria di Svezia compie 45 anni: ritratto della futura regina tra anoressia, doveri reali e famiglia Dall'adolescenza segnata dai disturbi alimentari passando per il matrimonio con il suo personal trainer Daniel Westling, fino agli anni felici con i figli, in attesa del trono che verrà ...Solo pochi mesi fa, le voci di una crisi matrimoniale. Poi la smentita, diramata per vie ufficiali, e le apparizioni numerose della coppia in pubblico per ...