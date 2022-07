Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 15 LUGLIOORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULL’A1NAPOLI AVVENUTO TRA LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI COINVOLTI DUE VEICOLI ED UN MEZZO PESANTE. PRESTARE ATTENZIONE TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA NEL TRATTO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD ACHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI IN VISTA DEL CONCERTO DI ULTIMO, CHE SI TERRÀ DOMENICA 17 LUGLIO ALLE 21. DALLE 20 DI DOMANI SARANNO CHIUSE ANCHE VIA DEL CIRCO MASSIMO E VIA DELLA GRECA. DEVIAZIONI PER I BUS DI ...