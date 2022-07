Via libera al bonus benzina 2022: online le istruzioni per ricevere i 200 euro (Di venerdì 15 luglio 2022) Contro il caro carburante arriva il bonus benzina. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i buoni benzina da 200 euro. I bonus non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. A farne richiesta possono essere i datori di lavoro privati (anche chi non svolge attività commerciale e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Contro il caro carburante arriva il. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato leper i buonida 200. Inon sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. A farne richiesta possono essere i datori di lavoro privati (anche chi non svolge attività commerciale e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly aspetta il via libera per andare a #Londra e fare le visite. Ieri gli accordi totali tra #Ramadani e #DeLaurentiis - CarloStagnaro : [thread] Il #gas è diventato un combustibile verde? La #tassonomia dà il via libera al metano, nonostante la sua co… - AlexBazzaro : Covid, Ema: verso il via libera ai vaccini annuali. Il greenpass per antifluenzale. ?? #circoxovid - sunsetodown : RT @ItalianPolitics: E comunque, Giggino non avrebbe mai avviato la scissione senza avere previamente ricevuto il 'via libera'. Chi pensa d… - rizzia0 : @manoACM1899 esatto a cerchione basta risarcirli e non rompono più,probabile ha fatto preoccupare il giudice USA che ha dato il via libera -