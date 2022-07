Verratti | «Tira un’aria strana nel calcio Si considerano scontate le vittorie | ma esistono anche gli avversari»

(Di venerdì 15 luglio 2022) Su Sportweek un’intervista a Marco, giocatore del Psg. La Gazzetta dello Sport ne dà alcune anticipazioni. Parla di Donnarumma, molto criticato nell’ultima stagione. “Ilè così: a luglio ti fanno re, a marzo tino le pietre. Gigio è giovane ma ha già molta esperienza.al Milan ha sofferto un po’, però lui è il nostro presente e futuro: siamo felici di averlo al Psg”. Sugli obiettivi del club, cheil prossimo anno giocherà la Champions: “Non ci manca molto, abbiamo fatto una finale e una semifinale in tre anni. Dobbiamo continuare a lavorare e magari non ricominciare ogni volta da zero”. La squadra è comunque bersagliata dalle critiche: “È ildi oggi. Tutti hanno il potere di dire la loro. Con i social le cose vanno veloci....

