Verona | torna il Gay Pride e il neo sindaco Tommasi ci sarà | “Impegno a revocare le mozioni omofobe del 1995”

A Verona il Gay Pride sembra dividere più che altrove. E questa volta ancora di più. Perché il primo sindaco di centrosinistra dopo quindici anni, Damiano Tommasi, appena eletto ha annunciato che sarà presente all'avvio della festa. Perché in piena campagna elettorale il vescovo ormai emerito, Giuseppe Zenti, aveva inviato una lettera ai sacerdoti affinché predicassero nelle chiese indicando tra i valori da salvaguardare anche la famiglia tradizionale e l'opposizione alle ideologie gender. Terzo motivo di opposizione, la presenza in riva all'Adige di associazioni e movimenti che fanno riferimento al cattolicesimo più tradizionalista e all'estremismo politico di destra. In ogni caso il 16 luglio il Gay Pride tornerà a sfilare a Verona, chiedendo anche l'abrogazione di ...

