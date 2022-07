Verona, Ilic fa colpo su due big della Serie A: fissato il prezzo (Di venerdì 15 luglio 2022) Tra i tanti giovani interessanti che il nostro campionato detiene, Ivan Ilic rappresenta per squadre di alta classifica un profilo molto interessante sia per il presente che per il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, il centrocampista è entrato nell’orbita di Napoli e Lazio, alle quali è già stato presentato il prezzo: il Verona non intende scendere sotto i 25 milioni di euro. Ilic Lazio Napoli L’Hellas riconosce il valore del suo centrocampista, nonostante non sia riuscito, almeno sino ad oggi, ad incidere in maniera significativa a suon di gol e assist nel nostro campionato. Le qualità tecniche sono evidenti, è innegabile la sua crescita dal suo approdo in Serie A, resta da vedere se la prossima stagione sarà quella della sua effettiva esplosione. Una ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Tra i tanti giovani interessanti che il nostro campionato detiene, Ivanrappresenta per squadre di alta classifica un profilo molto interessante sia per il presente che per il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, il centrocampista è entrato nell’orbita di Napoli e Lazio, alle quali è già stato presentato il: ilnon intende scendere sotto i 25 milioni di euro.Lazio Napoli L’Hellas riconosce il valore del suo centrocampista, nonostante non sia riuscito, almeno sino ad oggi, ad incidere in maniera significativa a suon di gol e assist nel nostro campionato. Le qualità tecniche sono evidenti, è innegabile la sua crescita dal suo approdo inA, resta da vedere se la prossima stagione sarà quellasua effettiva esplosione. Una ...

