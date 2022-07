Verona, Faraoni: «Il nostro obiettivo è quello della salvezza. Mercato? Ho ammirato Di Maria, ma Dybala…» (Di venerdì 15 luglio 2022) Davide Faraoni, esterno del Verona, ha parlato della nuova stagione di Serie A ai microfoni de L’Arena Davide Faraoni, esterno del Verona, ha parlato della nuova stagione di Serie A ai microfoni de L’Arena. Le sue dichiarazioni: obiettivo – «Cercheremo di prenderci prima di tutto la salvezza. Ogni anno si riazzera tutto, ma è importante che la spina dorsale della squadra sia rimasta. La società punta sui giovani e li fa crescere, questa è la mentalità» Mercato – «Di Maria l’ho sempre ammirato, ma io impazzisco per Dybala, spero possa rimanere qui perché sarebbe un valore aggiunto». Non ho neanche le carte per parlare di qualcosa di più della salvezza. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Davide, esterno del, ha parlatonuova stagione di Serie A ai microfoni de L’Arena Davide, esterno del, ha parlatonuova stagione di Serie A ai microfoni de L’Arena. Le sue dichiarazioni:– «Cercheremo di prenderci prima di tutto la. Ogni anno si riazzera tutto, ma è importante che la spina dorsalesquadra sia rimasta. La società punta sui giovani e li fa crescere, questa è la mentalità»– «Dil’ho sempre, ma io impazzisco per Dybala, spero possa rimanere qui perché sarebbe un valore aggiunto». Non ho neanche le carte per parlare di qualcosa di più. ...

