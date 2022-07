(Di venerdì 15 luglio 2022) Jean Pierre, attaccante passato per sei mesi dalnella scorsa stagione, in un'intervista a KMedia ha raccontato le sue impressioni...

Pubblicità

sportli26181512 : Venezia, Nsame lascia senza rimpianti: 'Young Boys più forte e più professionale': Jean Pierre Nsame, attaccante pa… - CalcioNews24 : Nsame: «Il Venezia mancava di struttura e di professionalità» - FedericoPlatini : #Venezia, l’ex #Nsame attacca: “Squadra senza struttura e professionalità” - Fantacalcio : Nsame contro il Venezia: 'Mancanza di professionalità' - psb_original : Nsame attacca il Venezia: 'Club che mancava di strutture e di professionalità' #SerieB -

Trivenetogoal

... che da oggi inizia sul campo la sua avventura con il. In precedenza c'era stata qualche ... dopo Henry andrà sicuramente via e in rosa non ci saranno più Okereke,, Nani, tanto per citarne ...Jean Pierre, nell'ultima parte di stagione a, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Blick Jean Pierre, nell'ultima parte di stagione a, ha parlato del suo futuro ai microfoni di ... Venezia, l'attacco di Nsame: “A volte pensi che all'estero sia meglio, ma il club manca di struttura e di professionalità” Intervistato da Kmedia, Jean Pierre Nsame ha parlato della scorsa stagione al Venezia e ora tornato allo Young Boys. Di seguito le sue parole. «Lo Young Boys è più forte del Venezia. La nostra squadra ...Dopo una parentesi di 6 mesi con la maglia del Venezia, Jean-Pierre Nsame ha fatto ritorno allo Young Boys. L’attaccante camerunense ha collezionato appena 11 presenze in Serie A con i lagunari, senza ...