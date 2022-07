Venezia 79, sarà Julianne Moore la Presidente della Giuria Internazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) La Biennale ha sentenziato: è stata scelta Julianne Moore per ricoprire il ruolo di Presidente della Giuria Internazionale per Venezia 79. L’interprete Premio Oscar per Still Alice sarà a capo del comitato selezionato per assegnare il prestigioso Leone d’Oro. La Mostra del Cinema di Venezia torna ad essere guidata da una figura femminile. Se lo scorso anno, il compito di presiedere la Giuria Internazionale era spettato a Bong Joon-ho, tre volte Premio Oscar per Parasite, quest’anno il compito spetterà a Julianne Moore. Ad ufficializzare la decisione sono stati i profili social ufficiali della Biennale di Venezia. Su questi si può ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 luglio 2022) La Biennale ha sentenziato: è stata sceltaper ricoprire il ruolo diper79. L’interprete Premio Oscar per Still Alicea capo del comitato selezionato per assegnare il prestigioso Leone d’Oro. La Mostra del Cinema ditorna ad essere guidata da una figura femminile. Se lo scorso anno, il compito di presiedere laera spettato a Bong Joon-ho, tre volte Premio Oscar per Parasite, quest’anno il compito spetterà a. Ad ufficializzare la decisione sono stati i profili social ufficialiBiennale di. Su questi si può ...

