Vende figlio di 5 giorni per rifarsi il naso: una storia agghiacciante (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – Un neonato per un naso. Per meglio dire, un naso rifatto. La storia pazzesca di traffico di minori viene pubblicata su Today. Un neonato per un naso rifatto Il neonato venduto per un naso rifatto. Sebbene la donna soffrisse di problemi di respirazione a causa del setto deviato e l'intervento di rinoplastica a quanto pare fosse un minimo necessario, oltre che costoso, nulla toglie all'incredibile assurdità di dover Vendere addirittura un bimbo di pochi giorni. Il "guadagno" poi, non è di quelli che cambiano la vita: cicra 3400 euro. Avviene a Kaspiysk in Daghestan, dove il traffico di minori è una piaga diffusa. La donna, 33 anni, è stata arrestata dalla polizia un attimo prima di formalizzare la vendita del piccolo. I quotidiani russi affermano che la ...

