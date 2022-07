Vaccini, quarta dose: “significativa affluenza” nel primo giorno tra Foggia e provincia Calendario delle somministrazioni consultabile online (Di venerdì 15 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Foggia-policlinico Riuniti di Foggia: Ha preso ufficialmente il via anche in provincia di Foggia la nuova fase della campagna vaccinale anti COVID con la somministrazione della seconda dose di richiamo agli over 60 e alle persone fragili over 12. significativa l’affluenza registrata nei 14 Punti Vaccinali operativi, per l’intera giornata di ieri, in modalità “open day”. Ieri mattina, all’avvio delle attività dell’hub vaccinale dell’Ospedale D’Avanzo, erano presenti anche i Commissari Straordinari della ASL Foggia Antonio Nigri e del Policlinico di Foggia Giuseppe Pasqualone, insieme ai rispettivi Direttori Sanitari Franco Mezzadri e Leonardo Miscio. Un’occasione per visitare ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl-policlinico Riuniti di: Ha preso ufficialmente il via anche indila nuova fase della campagna vaccinale anti COVID con la somministrazione della secondadi richiamo agli over 60 e alle persone fragili over 12.l’registrata nei 14 Punti Vaccinali operativi, per l’intera giornata di ieri, in modalità “open day”. Ieri mattina, all’avvioattività dell’hub vaccinale dell’Ospedale D’Avanzo, erano presenti anche i Commissari Straordinari della ASLAntonio Nigri e del Policlinico diGiuseppe Pasqualone, insieme ai rispettivi Direttori Sanitari Franco Mezzadri e Leonardo Miscio. Un’occasione per visitare ...

