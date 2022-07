Usa | stupri e molestie | oltre 500 donne denunciano autisti Uber

(Di venerdì 15 luglio 2022)500hanno fatto causa adenunciando di essere state stuprate e molestate dai loro. Lo riferisce lo studio legale che sta seguendo le cause presentate presso un tribunale di ...

Oltre 500 donne hanno fatto causa a Uber denunciando di essere state stuprate e molestate dai loro autisti. Lo riferisce lo studio legale che sta seguendo le cause presentate presso un tribunale di ...Molestie, sequestri,. Oltre 500 donne hanno fatto causa a Uber affermando di essere state aggredite da autisti del servizio di prenotazione di vetture. Nella class action, che è stata depositata al tribunale di San ...In questi anni quindi sono aumentati i casi di aggressioni, dalle molestie fino al sequestro e allo stupro, delle passeggere, ha denunciato Slater Slater Schulman, lo studio legale che rappresenta le ...