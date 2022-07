Usa: senatore dem blocca agenda Biden su clima e tasse ai ricchi (Di venerdì 15 luglio 2022) Nuova tegola pesante sul fronte interno per Joe Biden e i dem, in vista di Midterm Uno dei loro senatori, Joe Manchin, ha detto ai leader del partito che non sosterrà un nuovo pacchetto economico che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Nuova tegola pesante sul fronte interno per Joee i dem, in vista di Midterm Uno dei loro senatori, Joe Manchin, ha detto ai leader del partito che non sosterrà un nuovo pacchetto economico che ...

