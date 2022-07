Usa, consigliere Sullivan: Biden segue da vicino sviluppi Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta seguendo "da vicino" gli sviluppi politici in Italia con le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo ha affermato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, stando "da" glipolitici incon le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo ha affermato il ...

Pubblicità

Mirarch3 : RT @dariodangelo91: Jake #Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Usa, uno degli uomini più ascoltati alla Casa Bianca: 'Il presid… - messveneto : Dagli Usa mano tesa a Draghi sulla crisi italiana: “Biden ha un profondo e radicato rispetto per il premier e ovvia… - patriziadegioia : RT @dariodangelo91: Jake #Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Usa, uno degli uomini più ascoltati alla Casa Bianca: 'Il presid… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Jake #Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Usa, uno degli uomini più ascoltati alla Casa Bianca: 'Il presid… - castell32082033 : RT @dariodangelo91: Jake #Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Usa, uno degli uomini più ascoltati alla Casa Bianca: 'Il presid… -