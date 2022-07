United | ecco Eriksen | ' Obiettivi importanti | ho ancora tanto da fare'

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ora è ufficiale: Christianè un nuovo giocatore del Manchester. "Questo è un club speciale e non vedo l'ora di cominciare" ha detto il danese 30enne che ha firmato per tre anni ed è il ...

LE PAROLE "Ho giocato molte volte a Old Trafford, ma sono sicuro che farlo con la maglia dello lo renderà ancora più incredibile" ha detto Eriksen nel comunicato ufficiale con cui il club ha ...Il fenomeno portoghese lascerà il Manchester, dopo che il club inglese non è riuscito a qualificarsi per la prossima Uefa Champions League. Ed, quindi, che dal Medio Oriente arriva una ...Poche ore fa il club azzurro ha sondato gli agenti dello svedese Victor Lindeloff, centrale difensivo del Manchester United. L'esperto di mercato della Rai Ciro Venerato ha rivelato un'indiscrezione ...