Una Vita anticipazioni | Marcelo viene tradito da lei

Leggi su formatonews

(Di venerdì 15 luglio 2022) Unada lei: brutto colpo per il maggiordomo dei Quesada, le novità per la nuova puntata. Come ogni giorno, vi riportiamo leper la nuova puntata di Una, in onda come sempre su Canale 5, dopo Beautiful. In questo nuovo appuntamento con la telenovela spagnola di oggi, venerdì 15 luglio, i protagonisti saranno Guillermo e Azucena ma non solo.è stato? Ecco cosa succede.si mostrerà infatti piuttosto duro e si sentiràda lei, in cui aveva riposto la sua fiducia; ecco leper la nuova puntata, brutto colpo davvero per il maggiordomo dei Quesada. Una ...