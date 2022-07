Una vita anticipazioni | Genoveva complice o nemica di Valeria? La mossa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 15 luglio 2022) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda il 16 luglio 2022? Niente più puntate lunghe al sabato per la soap spagnola, come di consueto, si andrà in onda con episodi classici di circa 25 minuti. E le nostreci rivelano appunto tutto quello che vedremo nella prossima puntata della soap spagnola. Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1432 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe sta cercando di riprendere in mano la suama non è facile. Ha passato 5 anni nel tunnel della depressione e non può ricominciare tutto da capo. Dori però ci crede ed è convinta che il suo paziente possa tornare presto quello di un tempo. Chi invece non vuole più aspettare è David che vuole lasciare Acacias 38 dopo il rifiuto di, lo farà? Non ci resta che scoprire i dettagli con le ultime ...