Una Vita, anticipazioni: Felipe perde la testa per Dori, ma... (Di venerdì 15 luglio 2022) Felipe Alvarez Hermoso, dopo anni di dolore e sofferenza, finalmente ritroverà il sorriso. L'avvocato, stando alle anticipazioni di Una Vita, perderà la testa per la sua nuova infermiera, Dori, ma qualcosa rischierà di compromettere la loro nascente relazione d'amore. Felipe, poco prima del terribile attentato che ha distrutto Acacias e ha tolto la Vita a tante persone tra le quali Carmen ed Antonito Palacios, stava frequentando Natalia Quesada, di cui si stava innamorando, ma la ragazza è stata assassinata in carcere per ordine di Genoveva Salmeron. Questo dispiacere, unito allo shock dell'attentato, ha stravolto l'esistenza di Felipe che non si è mai più ripreso. L'uomo si è chiuso in sé stesso, si è allontanato dagli amici di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 luglio 2022)Alvarez Hermoso, dopo anni di dolore e sofferenza, finalmente ritroverà il sorriso. L'avvocato, stando alledi Unarà laper la sua nuova infermiera,, ma qualcosa rischierà di compromettere la loro nascente relazione d'amore., poco prima del terribile attentato che ha distrutto Acacias e ha tolto laa tante persone tra le quali Carmen ed Antonito Palacios, stava frequentando Natalia Quesada, di cui si stava innamorando, ma la ragazza è stata assassinata in carcere per ordine di Genoveva Salmeron. Questo dispiacere, unito allo shock dell'attentato, ha stravolto l'esistenza diche non si è mai più ripreso. L'uomo si è chiuso in sé stesso, si è allontanato dagli amici di ...

