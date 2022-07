Una Vita, anticipazioni 16 luglio: Dori rivela a Felipe di averlo ingannato. David se ne va e Genoveva sconvolge Valeria (Di venerdì 15 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 16 luglio: cosa accadrà domani? Tra i personaggi della prossima puntata ci saranno Dori e Felipe, che saranno ai ferri corti; David in partenza, perché respinto da Valeria, e Genoveva che andrà a trovare la pianista con una notizia sconvolgente. Una Vita, anticipazioni 16 luglio: Dori fa una confessione a Felipe A Felipe non piace il modo in cui Dori si sta prendendo cura di lui e l’infermiera ammette che negli ultimi tempi gli ha fatto assumere un placebo. Come la prenderà l’Alvarez Hermoso? I due riprenderanno ad andare d’accordo? David abbandona la casa in cui viveva con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 15 luglio 2022) Una16: cosa accadrà domani? Tra i personaggi della prossima puntata ci saranno, che saranno ai ferri corti;in partenza, perché respinto da, eche andrà a trovare la pianista con una notiziante. Una16fa una confessione anon piace il modo in cuisi sta prendendo cura di lui e l’infermiera ammette che negli ultimi tempi gli ha fatto assumere un placebo. Come la prenderà l’Alvarez Hermoso? I due riprenderanno ad andare d’accordo?abbandona la casa in cui viveva con ...

