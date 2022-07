“Una ragazzina di 14 anni è morta”. Tragedia sulle montagne russe: la carrozza si stacca durante il giro (Di venerdì 15 luglio 2022) Tragedia sulle montagne russe in Danimarca. Siamo nel parco divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen. Qui quella che doveva essere una giornata di svago si è trasformata in un terribile momento quando è morta una ragazza di 14 anni. Dopo di lei anche un altro ragazzo si è fatto male, ma per ora la sua prognosi seppur riservata non lo mette in pericolo di vita. Ma cosa è successo? Sembra che si sia staccata l’ultima carrozza delle montagne russe dove i due ragazzi erano saliti. A raccontarlo è direttamente il direttore del parco a tema Henrik Ragborg Olsen all’emittente Tv2. “Si è staccata la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno”, ha aggiunto. Poco dopo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022)in Danimarca. Siamo nel parco divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen. Qui quella che doveva essere una giornata di svago si è trasformata in un terribile momento quando èuna ragazza di 14. Dopo di lei anche un altro ragazzo si è fatto male, ma per ora la sua prognosi seppur riservata non lo mette in pericolo di vita. Ma cosa è successo? Sembra che si siata l’ultimadelledove i due ragazzi erano saliti. A raccontarlo è direttamente il direttore del parco a tema Henrik Ragborg Olsen all’emittente Tv2. “Si èta la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno”, ha aggiunto. Poco dopo, ...

