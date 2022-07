Una lotta sublime (Di venerdì 15 luglio 2022) Il fotogiornalista Finbarr O’Reilly riprende il suo ruolo di osservatore esterno per raccontare, attraverso immagini scattate tra il 2020 e il 2022, la precarietà della vita degli abitanti dell’est della Repubblica Democratica del Congo. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Il fotogiornalista Finbarr O’Reilly riprende il suo ruolo di osservatore esterno per raccontare, attraverso immagini scattate tra il 2020 e il 2022, la precarietà della vita degli abitanti dell’est della Repubblica Democratica del Congo. Leggi

Pubblicità

ZanAlessandro : Pnrr, taglio del cuneo fiscale, salario minimo, la lotta per i diritti in Parlamento. Una #crisidigoverno ora blocc… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - enpaonlus : Chiediamo a Coldiretti di rinunciare alla alleanza con gli armieri contro la fauna selvatica già stremata da siccit… - Zedar73 : RT @Ste_Mazzu: Nella classifica di quanto può riuscire a fare schifo un essere umano è una lotta all'ultimo sangue fra gli ex 5S che sputan… - libellula58 : RT @Ste_Mazzu: Nella classifica di quanto può riuscire a fare schifo un essere umano è una lotta all'ultimo sangue fra gli ex 5S che sputan… -