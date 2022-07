"Una legislatura terribile", Floris sbotta e avvisa Conte: finirà male (Di venerdì 15 luglio 2022) “E' una legislatura terribile. Ogni volta ci si chiede: come è possibile?”. E' durissima l'analisi di Giovanni Floris sulla caduta del governo (non nei numeri, ma di fatto). Durante la puntata di In Onda, il talk politico del preserale di LA7, giovedì 14 luglio, conduttori e ospiti si sono interrogati sulle dimissioni di Mario Draghi dopo il rifiuto del M5s di votare il Dl Aiuti in Senato. La povertà cresce, il lavoro manca, la crisi energetica e alimentare si fanno sentire e le forze politiche scalpitano e tirano il premier per la giacchetta pensando alle elezioni del 2023. Floris mette al bando la diplomazia: “E' una legislatura terribile in cui i leader e i partiti politici hanno dimostrato di non saper governare. Non lo hanno saputo fare Lega e M5s mettendosi insieme, non lo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) “E' una. Ogni volta ci si chiede: come è possibile?”. E' durissima l'analisi di Giovannisulla caduta del governo (non nei numeri, ma di fatto). Durante la puntata di In Onda, il talk politico del preserale di LA7, giovedì 14 luglio, conduttori e ospiti si sono interrogati sulle dimissioni di Mario Draghi dopo il rifiuto del M5s di votare il Dl Aiuti in Senato. La povertà cresce, il lavoro manca, la crisi energetica e alimentare si fanno sentire e le forze politiche scalpitano e tirano il premier per la giacchetta pensando alle elezioni del 2023.mette al bando la diplomazia: “E' unain cui i leader e i partiti politici hanno dimostrato di non saper governare. Non lo hanno saputo fare Lega e M5s mettendosi insieme, non lo ...

CarloCalenda : La linea di @Azione_it è netta: si vada avanti con #Draghi senza 5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisog… - CarloCalenda : Vi chiederanno il voto utile (per loro), dopo una legislatura in cui è stato del tutto inutile. Contano sul vostro… - fleinaudi : #15luglio @avvbenedetto @LaRagione_eu Ringraziamo #Draghi. Si chiude comunque un’epoca. Una legislatura con tante… - BlackChilean : 67 governi in 74 anni repubblicani, 3 governi in 4 anni nell’ultima legislatura, succede perché siamo in una democr… - AntonellAntoni : RT @lefrasidiosho: l'assurdità di questa legislatura riassunta in una scena divenuta ciclica #draghi #crisidigoverno -