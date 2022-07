Un torneo di calcetto dove prima c’era il Lago Maggiore: il campo nato per colpa della siccità (Di venerdì 15 luglio 2022) La siccità colpisce anche il Lago Maggiore: il bacino idrico alpino continua a ritirarsi e a Monvalle, Comune in provincia di Varese, si è creata una nuova spiaggia. Per sdrammatizzare una situazione che peggiora di anno in anno, il Camping Lido di Monvalle ha quindi pensato di organizzare un torneo di calcetto proprio lì dove fino a poco tempo fa c’era l’acqua del Lago. L’iniziativa è in programma per il pomeriggio di sabato 16 luglio. “Che dobbiamo fare? Sdrammatizziamo una situazione pesante con un servizio in più dedicato a quanti vorranno sfidarsi con due tiri”, ha spiegato Federica Brum, la titolare del Lido, al sito di informazione varesenews.it. Pochi giorni fa è stato inaugurato quindi il campo da calcio a 5, preparato là ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Lacolpisce anche il: il bacino idrico alpino continua a ritirarsi e a Monvalle, Comune in provincia di Varese, si è creata una nuova spiaggia. Per sdrammatizzare una situazione che peggiora di anno in anno, il Camping Lido di Monvalle ha quindi pensato di organizzare undiproprio lìfino a poco tempo fal’acqua del. L’iniziativa è in programma per il pomeriggio di sabato 16 luglio. “Che dobbiamo fare? Sdrammatizziamo una situazione pesante con un servizio in più dedicato a quanti vorranno sfidarsi con due tiri”, ha spiegato Federica Brum, la titolare del Lido, al sito di informazione varesenews.it. Pochi giorni fa è stato inaugurato quindi ilda calcio a 5, preparato là ...

