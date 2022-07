Un successo clamoroso che ha rischiato di saltare per questioni economiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Spider-Man No Way Home arriva oggi in tv. Su Sky (Cinema Uno e Sky Cinema 4K, e su NOW) alle 21.15 e su Netflix. La voglia di vederlo (anche per i non patiti del mondo Marvel, visti i successi del film) è tanta. Ma i fan guardano avanti: aspettano la versione estesa (prevista negli Usa per il prossimo settembre) e pensano già al sequel. Il tam-tam sull’Uomo ragno è enorme, si parla addirittura di una nuova trilogia. Tom Holland e Zendaya sul red carpet di “Spider-Man: No way home” guarda le foto Leggi anche › Il mondo dei fumetti Marvel è ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 luglio 2022) Spider-Man No Way Home arriva oggi in tv. Su Sky (Cinema Uno e Sky Cinema 4K, e su NOW) alle 21.15 e su Netflix. La voglia di vederlo (anche per i non patiti del mondo Marvel, visti i successi del film) è tanta. Ma i fan guardano avanti: aspettano la versione estesa (prevista negli Usa per il prossimo settembre) e pensano già al sequel. Il tam-tam sull’Uomo ragno è enorme, si parla addirittura di una nuova trilogia. Tom Holland e Zendaya sul red carpet di “Spider-Man: No way home” guarda le foto Leggi anche › Il mondo dei fumetti Marvel è ...

Pubblicità

stefano3ur : RT @italskipper: Se ne è andato, tramite suicidio assistito a Zurigo, Mark Fleischmann, che aveva rilevato dai fondatori lo Studio 54 di Ne… - italskipper : Se ne è andato, tramite suicidio assistito a Zurigo, Mark Fleischmann, che aveva rilevato dai fondatori lo Studio 5… - CiroSpitama : Dopo il clamoroso successo di 'Assad must go', registi e sceneggiatori bissano con 'Putin must go' Johnson ? #DraghiVattene ? ... - AngryMercurio : RT @fabiofabbretti: La non riconferma di Italia's Got Talent non mi sorprende. Mi sorprende, invece, che sia arrivato a 12 edizioni. Format… - fabiofabbretti : La non riconferma di Italia's Got Talent non mi sorprende. Mi sorprende, invece, che sia arrivato a 12 edizioni. Fo… -