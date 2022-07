Un posto al sole: fiori d’arancio per l’attrice tanto ammirata! (Di venerdì 15 luglio 2022) Una delle protagoniste più amate dal pubblico a casa di Un posto al sole è convolata a nozze. l’attrice si è sposata alla presenza di molti amici vip. La soap… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 15 luglio 2022) Una delle protagoniste più amate dal pubblico a casa di Unalè convolata a nozze.si è sposata alla presenza di molti amici vip. La soap… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

stefaniacorbell : RT @Monica74930598: Ne parliamo continuamente eppure c'è chi ancora lascia il proprio animale in macchina sotto il sole cocente ma 'con il… - robinson682 : RT @AxiaFel: Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Avevate qualche dubbio? Ora Draghi si ripresenterà in Parlamento che gli accorder… - PorroPaola : RT @Monica74930598: Ne parliamo continuamente eppure c'è chi ancora lascia il proprio animale in macchina sotto il sole cocente ma 'con il… - ThomasMestre : @MilanCritic @lucaserafini4 @alessio30134974 @GianniSanzo @MilanNewsit Ma al Panzone (che mi accorgo ora che mi ha… - MarcelloAtanas : RT @Monica74930598: Ne parliamo continuamente eppure c'è chi ancora lascia il proprio animale in macchina sotto il sole cocente ma 'con il… -