Un Posto Al Sole anticipazioni: Marina e Roberto, la coppia torna insieme? (Di venerdì 15 luglio 2022) Che soap sarebbe senza intrighi sentimentali? I fan di Un Posto Al Sole vogliono solo sapere una cosa: che accadrà a Marina e Roberto? Marina e Roberto Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Marina e Roberto sono la coppia che tutti vorrebbero rivedere insieme. Vediamo che cosa accadrà in Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Marina e Roberto ne hanno attraversate di tutti i colori negli ultimi anni. I due imprenditori continuano a lavorare insieme ma attualmente sono un po' distanti. Lara Martinelli ci ha messo lo zampino, facendo ...

