Un drone in volo al Colosseo: denunciato giovane turista americano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. È stato ‘beccato’ mentre si divertiva a far volare il proprio drone all’interno del Colosseo. Una bravata quella compiuta da un giovane turista americano che gli è costata una bella denuncia. L’episodio purtroppo non rappresenta un caso isolato anzi sempre più spesso le forze dell’ordine documentano simili atti. Leggi anche: Roma, drone precipita nel Colosseo: denunciato turista cinese drone in volo sul Colosseo: i fatti E’ stata una pattuglia della Polizia Locale ad intervenire nei confronti di un cittadino statunitense, responsabile del volo non autorizzato di un un drone all’interno del parco archeologico del Colosseo. In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. È stato ‘beccato’ mentre si divertiva a far volare il proprioall’interno del. Una bravata quella compiuta da unche gli è costata una bella denuncia. L’episodio purtroppo non rappresenta un caso isolato anzi sempre più spesso le forze dell’ordine documentano simili atti. Leggi anche: Roma,precipita nelcineseinsul: i fatti E’ stata una pattuglia della Polizia Locale ad intervenire nei confronti di un cittadino statunitense, responsabile delnon autorizzato di un unall’interno del parco archeologico del. In ...

Pubblicità

CorriereCitta : Un drone in volo al Colosseo: denunciato giovane turista americano - Residenzartisti : RT @larboreto: #SguarDimora | Seconda appuntamento con gli appunti di viaggio intorno al progetto 'Drone tragico. Volo sull’Orestea da Esch… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Si alzerà in volo a metà settembre, in Campania, per il primo test ufficiale il drone salva-vita in g… - Lulla : RT @larboreto: #SguarDimora | Seconda appuntamento con gli appunti di viaggio intorno al progetto 'Drone tragico. Volo sull’Orestea da Esch… - LuigiCastella14 : @Adnkronos chiedete a @BalzanelliMario gli esiti di progetti precedenti al suo, quali: - #Caorle… -