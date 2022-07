Un altro domani, anticipazioni 18 luglio 2022: i sospetti di Carmen (Di venerdì 15 luglio 2022) Ad Un altro domani, in casa Villanueva scoppierà una vera e propria bomba quando il medico annuncerà a tutti che Agustina è morta per uno scambio di medicinali e non per cause naturali. L'amatissima tata di Carmen, di recente, ha contratto una polmonite e le sono stati prescritti dei farmaci ed un periodo di riposo. La donna, con le dovute cure, sembrava stesse migliorando, ma di ritorno da una passeggiata con Carmen, si è sentita male ed è morta tra le sue braccia, lasciandola la ragazza paralizzata dal dolore. In seguito, la giovane, sotto shock, ha deciso di accompagnare il feretro di Agustina in Spagna, ma il medico, proprio quando la ragazza era in procinto di partire, ha comunicato a tutti che la tata è morta per un errore nella somministrazione dei farmaci. Questa notizia, come preannunciano le ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 luglio 2022) Ad Un, in casa Villanueva scoppierà una vera e propria bomba quando il medico annuncerà a tutti che Agustina è morta per uno scambio di medicinali e non per cause naturali. L'amatissima tata di, di recente, ha contratto una polmonite e le sono stati prescritti dei farmaci ed un periodo di riposo. La donna, con le dovute cure, sembrava stesse migliorando, ma di ritorno da una passeggiata con, si è sentita male ed è morta tra le sue braccia, lasciandola la ragazza paralizzata dal dolore. In seguito, la giovane, sotto shock, ha deciso di accompagnare il feretro di Agustina in Spagna, ma il medico, proprio quando la ragazza era in procinto di partire, ha comunicato a tutti che la tata è morta per un errore nella somministrazione dei farmaci. Questa notizia, come preannunciano le ...

Pubblicità

riccardomagi : Alla Camera è così pieno di priorità che questa settimana i lavori d'aula termineranno domani sera, mercoledì. Com… - Capobianco2005C : @fattoquotidiano Un/una #politicante trova sempre il modo di attenuare le proprie #responsabilità per la situazione… - Violetta_2021 : RT @CPF02294951: Il delitto più crudele...togliere la speranza alle persone, e così siamo ridotti qui in Italia.Che sia Draghi bis, un altr… - TINY00NGI : un giorno smetterò di piangere disperata per il minimo accenno di amore che questi sette ragazzi mostrano l'uno per… - rororonoash : io che domani vado a pranzare al mc per poi sperare di riuscire a prendere un treno il pome per andare a venezia pe… -