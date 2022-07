Ultime Notizie Serie A: la Roma tra Dybala e Muriel, nuove regole dal 2023/2024, Musso esalta Di Maria (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – Musso esalta Di Maria – Il portiere dell’Atalanta parla del suo connazionale approdato alla Juventus: «E’ un fenomeno, sembra abbia cinque anni in meno». Le parole 9.00 – regole nuove – Grande novità in Serie A a partire dalla stagione 2023/2024: tutte le società dovranno rispettare un salary-cap. L’indiscrezione 8.30 – Mou vuole qualità – Il tecnico giallorosso vuole alzare il tasso qualitativo del suo reparto offensivo: la Roma deve capire se puntare su Dybala o Muriel. L’editoriale L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 –Di– Il portiere dell’Atalanta parla del suo connazionale approdato alla Juventus: «E’ un fenomeno, sembra abbia cinque anni in meno». Le parole 9.00 –– Grande novità inA a partire dalla stagione: tutte le società dovranno rispettare un salary-cap. L’indiscrezione 8.30 – Mou vuole qualità – Il tecnico giallorosso vuole alzare il tasso qualitativo del suo reparto offensivo: ladeve capire se puntare su. L’editoriale L'articolo proviene ...

