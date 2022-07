Ultime Notizie – Serena Mollicone, un giallo lungo 21 anni: attesa sentenza (Di venerdì 15 luglio 2022) (dall’inviata Giorgia Sodaro) – I giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino si sono ritirati in Camera di Consiglio per emettere la sentenza del processo per l’omicidio di Serena Mollicone. La sentenza, dopo un giallo lungo 21 anni, è attesa in serata. “Abbiamo tanto atteso questo giorno, soprattutto mio padre, speriamo che lui sia con noi”, ha detto Consuelo Mollicone, sorella di Serena, la giovane di Arce uccisa nel 2001, a pochi minuti dall’inizio dell’ultima udienza del processo per l’omicidio. Serena sarebbe stata uccisa all’interno della caserma dei carabinieri di Arce il 1 giugno del 2001. La giovane sarebbe stata sbattuta contro la porta di un alloggio al termine di una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) (dall’inviata Giorgia Sodaro) – I giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino si sono ritirati in Camera di Consiglio per emettere ladel processo per l’omicidio di. La, dopo un21, èin serata. “Abbiamo tanto atteso questo giorno, soprattutto mio padre, speriamo che lui sia con noi”, ha detto Consuelo, sorella di, la giovane di Arce uccisa nel 2001, a pochi minuti dall’inizio dell’ultima udienza del processo per l’omicidio.sarebbe stata uccisa all’interno della caserma dei carabinieri di Arce il 1 giugno del 2001. La giovane sarebbe stata sbattuta contro la porta di un alloggio al termine di una ...

