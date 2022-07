Ultime Notizie – Piano contro la dispersione scolastica, ministro Bianchi scrive a scuole beneficiarie (Di venerdì 15 luglio 2022) Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, come già annunciato nei giorni scorsi, ha scritto ai dirigenti scolastici degli Istituti beneficiari dei primi 500 milioni stanziati nell’ambito del Piano di riduzione dei divari territoriali e del contrasto della dispersione scolastica, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La lettera del ministro accompagna gli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, un documento pensato per guidare le scuole nell’utilizzo strategico delle risorse a disposizione. “La sfida comune – scrive il ministro – è quella di riuscire a superare i divari di lungo periodo e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildell’Istruzione Patrizio, come già annunciato nei giorni scorsi, ha scritto ai dirigenti scolastici degli Istituti beneficiari dei primi 500 milioni stanziati nell’ambito deldi riduzione dei divari territoriali e del contrasto della, previsto dalNazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La lettera delaccompagna gli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle”, un documento pensato per guidare lenell’utilizzo strategico delle risorse a disposizione. “La sfida comune –il– è quella di riuscire a superare i divari di lungo periodo e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - _the_lobster_ : Ultime notizie dal disagio. - xdefiM1 : In proporzione alla quantità detenuta, si ha una determinata forza di voto. Tra il #bearmarket e le ultime notizie… -