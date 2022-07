Ultime Notizie – Omicidio Mollicone, oggi la sentenza. Maresciallo Mottola: “Siamo tranquilli” – Video (Di venerdì 15 luglio 2022) (dall’inviata Giorgia Sodaro) – Il Maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Annamaria sono arrivati nell’aula del Tribunale di Cassino, dove oggi si celebrerà l’ultima udienza del processo per l’Omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001. In mattinata i giudici si riuniranno in Camera di Consiglio per emettere la sentenza che è attesa in giornata. “Siamo qui, tranquilli”, ha detto Franco Mottola arrivando in Tribunale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) (dall’inviata Giorgia Sodaro) – Ildei carabinieri Franco, il figlio Marco e la moglie Annamaria sono arrivati nell’aula del Tribunale di Cassino, dovesi celebrerà l’ultima udienza del processo per l’di Serena, la giovane di Arce uccisa nel 2001. In mattinata i giudici si riuniranno in Camera di Consiglio per emettere lache è attesa in giornata. “qui,”, ha detto Francoarrivando in Tribunale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

