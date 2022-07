Ultime Notizie – Inflazione, stangata per le famiglie: +3mila euro all’anno (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Inflazione all’8% a giugno, a massimi dal 1986. Un tasso che per le famiglie si traduce in una stangata. Per l’Unione nazionale consumatori l’Italia è “nei guai” e parla di “emergenza nazionale che in assenza di un governo in carica non può che aggravarsi ulteriormente”. “L’Inflazione a +8% significa, per una coppia con due figli, una batosta complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2.658 euro su base annua, 1.061 per Abitazione, acqua ed elettricità, 600 euro per i Trasporti, 692 per prodotti alimentari e bevande, 714 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la mazzata totale è pari a 2.469 euro, 999 per l’abitazione, 562 per i trasporti, 625 euro per cibo e bevande. In media per una famiglia il rialzo annuo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) L’all’8% a giugno, a massimi dal 1986. Un tasso che per lesi traduce in una. Per l’Unione nazionale consumatori l’Italia è “nei guai” e parla di “emergenza nazionale che in assenza di un governo in carica non può che aggravarsi ulteriormente”. “L’a +8% significa, per una coppia con due figli, una batosta complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2.658su base annua, 1.061 per Abitazione, acqua ed elettricità, 600per i Trasporti, 692 per prodotti alimentari e bevande, 714 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la mazzata totale è pari a 2.469, 999 per l’abitazione, 562 per i trasporti, 625per cibo e bevande. In media per una famiglia il rialzo annuo ...

